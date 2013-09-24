Ботокс и личный тренер: Какие люксовые услуги обходятся в Москве дешевле всего
Аналитики составили список самых доступных городов для богачей
Ботокс и личный тренер: Какие люксовые услуги обходятся в Москве дешевле всего Аналитики составили список самых доступных городов для богачей
Коуч в сегменте люкс О жизненных установках успешных и богатых, деньгах и духовных практиках
Маркетплейс Posh для покупки и продажи брендовой одежды Вещи проходят проверку на подлинность
«Царь-телефон» от Caviar к инаугурации Путина
Цена на главную модель линейки составляет 1,9 миллиона рублей
«Царь-телефон» от Caviar к инаугурации Путина
Цена на главную модель линейки составляет 1,9 миллиона рублей
Редакция The Village проверяет, как в дорогих бутиках реагируют на простых смертных Сотрудники редакции обошли магазины люксового сегмента, чтобы выяснить, встречают ли там по одёжке
На месте бара Terminal откроется заведение от владельцев Buddha Bar
На месте бара Terminal откроется люксовый ресторан азиатской кухни Tse Fung от владельцев Buddha Bar. Владельцы бара пока информацию не подтверждают
На месте бара Terminal откроется заведение от владельцев Buddha Bar На месте бара Terminal откроется люксовый ресторан азиатской кухни Tse Fung от владельцев Buddha Bar. Владельцы бара пока информацию не подтверждают
На Невском откроют гостиницу арабской сети Jumeirah
Арабская сеть Jumeirah Group, которой принадлежит отель в виде паруса Burj Al Arab в Дубае, откроет в доме Вавельберга гостиницу с гидромассажным бассейном на крыше.
На Невском откроют гостиницу арабской сети Jumeirah Арабская сеть Jumeirah Group, которой принадлежит отель в виде паруса Burj Al Arab в Дубае, откроет в доме Вавельберга гостиницу с гидромассажным бассейном на крыше.
Эрмитаж обзавёлся собственной гостиницей
На улице Правды заработал официальный отель Государственного Эрмитажа с репликами предметов мебели из коллекции музея. Базовый номер обойдётся в 11000 рублей в сутки.