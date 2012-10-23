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Новости

Первый в Москве отель Movenpick с рестораном авангардной кухни откроется осенью. Вот каким он будет

В лобби отеля ежедневно проходит «Шоколадный час» с угощениями от Mövenpick

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Новости

Первый в Москве отель Movenpick с рестораном авангардной кухни откроется осенью. Вот каким он будет В лобби отеля ежедневно проходит «Шоколадный час» с угощениями от Mövenpick

Новости

Пользователи UberEATS в Москве смогут заказать мороженое Mövenpick

1 000 москвичей смогут попробовать новинку марки — набор из 5 эскимо со вкусом «Грецкий орех c кленовым сиропом»

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Новости

Пользователи UberEATS в Москве смогут заказать мороженое Mövenpick 1 000 москвичей смогут попробовать новинку марки — набор из 5 эскимо со вкусом «Грецкий орех c кленовым сиропом»

Открытия недели
Второе кафе «Вай Мэ!», Kotleta в зоопарке, ресторан O`Jules и киоск Dippin' DotsКафе-мороженое Movenpick в «Музеоне» и сервис доставки кокосов CocoFace — The Village об интересных открытиях недели
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Открытия недели

Второе кафе «Вай Мэ!», Kotleta в зоопарке, ресторан O`Jules и киоск Dippin' Dots Кафе-мороженое Movenpick в «Музеоне» и сервис доставки кокосов CocoFace — The Village об интересных открытиях недели

Рестораны

В «Атриуме» открылось бутик-кафе Mövenpick

Швейцарский бренд мороженого Mövenpick открыл первое в Москве кафе, где можно попробовать салаты, супы и горячие закуски из почти тридцати видов мороженого.

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Рестораны

В «Атриуме» открылось бутик-кафе Mövenpick Швейцарский бренд мороженого Mövenpick открыл первое в Москве кафе, где можно попробовать салаты, супы и горячие закуски из почти тридцати видов мороженого.