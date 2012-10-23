Новости
Первый в Москве отель Movenpick с рестораном авангардной кухни откроется осенью. Вот каким он будет
В лобби отеля ежедневно проходит «Шоколадный час» с угощениями от Mövenpick
Новости
Первый в Москве отель Movenpick с рестораном авангардной кухни откроется осенью. Вот каким он будет В лобби отеля ежедневно проходит «Шоколадный час» с угощениями от Mövenpick
Новости
Пользователи UberEATS в Москве смогут заказать мороженое Mövenpick
1 000 москвичей смогут попробовать новинку марки — набор из 5 эскимо со вкусом «Грецкий орех c кленовым сиропом»
Новости
Пользователи UberEATS в Москве смогут заказать мороженое Mövenpick 1 000 москвичей смогут попробовать новинку марки — набор из 5 эскимо со вкусом «Грецкий орех c кленовым сиропом»
Открытия недели
Второе кафе «Вай Мэ!», Kotleta в зоопарке, ресторан O`Jules и киоск Dippin' DotsКафе-мороженое Movenpick в «Музеоне» и сервис доставки кокосов CocoFace — The Village об интересных открытиях недели
Открытия недели
Второе кафе «Вай Мэ!», Kotleta в зоопарке, ресторан O`Jules и киоск Dippin' Dots Кафе-мороженое Movenpick в «Музеоне» и сервис доставки кокосов CocoFace — The Village об интересных открытиях недели
Рестораны
В «Атриуме» открылось бутик-кафе Mövenpick
Швейцарский бренд мороженого Mövenpick открыл первое в Москве кафе, где можно попробовать салаты, супы и горячие закуски из почти тридцати видов мороженого.
Рестораны