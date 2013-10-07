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На участках трассы Москва — Петербург повысят тарифы на проезд

Для направления Зеленоград — Солнечногорск появились новые абонементы

На участках трассы Москва — Петербург повысят тарифы на проезд
Для направления Зеленоград — Солнечногорск появились новые абонементы

Платную трассу между Москвой и Петербургом откроют в 2018 году

Трасса М-11 полностью введена в эксплуатацию в ноябре следующего года

Платную трассу между Москвой и Петербургом откроют в 2018 году
Трасса М-11 полностью введена в эксплуатацию в ноябре следующего года

На трассе Москва — Санкт-Петербург ввели новую систему скидок

В рамках тарифа на первые 20 поездок в одну сторону скидка составляет 20 %

На трассе Москва — Санкт-Петербург ввели новую систему скидок
В рамках тарифа на первые 20 поездок в одну сторону скидка составляет 20 %

Цены на проезд по трассе М-11 снизят с 4 февраля

Скидка на проезд днём составит 29 % и будет действовать до апреля

Цены на проезд по трассе М-11 снизят с 4 февраля
Скидка на проезд днём составит 29 % и будет действовать до апреля

Проезд по трассе М11 от Шереметьева до Солнечногорска станет платным с 23 ноября

Оплатить проезд можно будет как наличными, так и банковской картой

Проезд по трассе М11 от Шереметьева до Солнечногорска станет платным с 23 ноября
Оплатить проезд можно будет как наличными, так и банковской картой

Пять лет спустя: Защитники Химкинского леса — о скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург
Пять лет спустя: Защитники Химкинского леса — о скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург The Village узнал у противников строительства дороги, как они относятся к магистрали
Пять лет спустя: Защитники Химкинского леса — о скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург

Пять лет спустя: Защитники Химкинского леса — о скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург
The Village узнал у противников строительства дороги, как они относятся к магистрали

Проезд по новой трассе Москва — Петербург станет платным с 1 июля

Планируется, что участок с 15-го по 58-й километр будет платным в течение 99 лет

Проезд по новой трассе Москва — Петербург станет платным с 1 июля
Планируется, что участок с 15-го по 58-й километр будет платным в течение 99 лет

Стоимость проезда по платной трассе Москва — Петербург составит тысячу рублей

Один километр пути обойдётся в 1 рубль для водителей легковых автомобилей

Стоимость проезда по платной трассе Москва — Петербург составит тысячу рублей
Один километр пути обойдётся в 1 рубль для водителей легковых автомобилей

Первый участок трассы М-11 откроют к 2014 году

Уже в следующем году в тестовом режиме заработает первый участок платной дороги Москва — Петербург.

Первый участок трассы М-11 откроют к 2014 году
Уже в следующем году в тестовом режиме заработает первый участок платной дороги Москва — Петербург.