На участках трассы Москва — Петербург повысят тарифы на проезд
Для направления Зеленоград — Солнечногорск появились новые абонементы
На участках трассы Москва — Петербург повысят тарифы на проезд Для направления Зеленоград — Солнечногорск появились новые абонементы
Платную трассу между Москвой и Петербургом откроют в 2018 году
Трасса М-11 полностью введена в эксплуатацию в ноябре следующего года
Платную трассу между Москвой и Петербургом откроют в 2018 году Трасса М-11 полностью введена в эксплуатацию в ноябре следующего года
На трассе Москва — Санкт-Петербург ввели новую систему скидок
В рамках тарифа на первые 20 поездок в одну сторону скидка составляет 20 %
На трассе Москва — Санкт-Петербург ввели новую систему скидок В рамках тарифа на первые 20 поездок в одну сторону скидка составляет 20 %
Цены на проезд по трассе М-11 снизят с 4 февраля
Скидка на проезд днём составит 29 % и будет действовать до апреля
Цены на проезд по трассе М-11 снизят с 4 февраля Скидка на проезд днём составит 29 % и будет действовать до апреля
Проезд по трассе М11 от Шереметьева до Солнечногорска станет платным с 23 ноября
Оплатить проезд можно будет как наличными, так и банковской картой
Проезд по трассе М11 от Шереметьева до Солнечногорска станет платным с 23 ноября Оплатить проезд можно будет как наличными, так и банковской картой
Пять лет спустя: Защитники Химкинского леса — о скоростной трассе Москва — Санкт-Петербург The Village узнал у противников строительства дороги, как они относятся к магистрали
Проезд по новой трассе Москва — Петербург станет платным с 1 июля
Планируется, что участок с 15-го по 58-й километр будет платным в течение 99 лет
Проезд по новой трассе Москва — Петербург станет платным с 1 июля Планируется, что участок с 15-го по 58-й километр будет платным в течение 99 лет
Стоимость проезда по платной трассе Москва — Петербург составит тысячу рублей
Один километр пути обойдётся в 1 рубль для водителей легковых автомобилей
Стоимость проезда по платной трассе Москва — Петербург составит тысячу рублей Один километр пути обойдётся в 1 рубль для водителей легковых автомобилей
Первый участок трассы М-11 откроют к 2014 году
Уже в следующем году в тестовом режиме заработает первый участок платной дороги Москва — Петербург.