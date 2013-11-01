«Роскомсвобода»: МАДИ незаконно выписывала москвичам штрафы за нарушение режима изоляции
У организации нет на это полномочий
«Роскомсвобода»: МАДИ незаконно выписывала москвичам штрафы за нарушение режима изоляции У организации нет на это полномочий
Школьники смогут сдать пробный экзамен, полностью имитирующий ЕГЭ и ОГЭ
С металлоискателями и камерами
Школьники смогут сдать пробный экзамен, полностью имитирующий ЕГЭ и ОГЭ С металлоискателями и камерами
На портале «Автокод» появились онлайн-копии постановлений о штрафах за парковку
Сервис также содержит выписки из решений по обжалованию штрафов
На портале «Автокод» появились онлайн-копии постановлений о штрафах за парковку Сервис также содержит выписки из решений по обжалованию штрафов
Увеличить стоимость парковки в Москве в три раза (обновлено)
С предложением выступили представители МАДИ
Увеличить стоимость парковки в Москве в три раза (обновлено) С предложением выступили представители МАДИ
Руководство МАДИ обратилось в прокуратуру с жалобой на фиктивные дипломы в своем вузе
По данным МАДИ, бывшие и. о. ректора и проректора выдали тысячу фальшивых дипломов, дающих право преподавать
Руководство МАДИ обратилось в прокуратуру с жалобой на фиктивные дипломы в своем вузе По данным МАДИ, бывшие и. о. ректора и проректора выдали тысячу фальшивых дипломов, дающих право преподавать
В Москве появились мобильные посты для наблюдения за стоянками такси
Всего в городе действуют три таких поста
В Москве появились мобильные посты для наблюдения за стоянками такси Всего в городе действуют три таких поста
Московские водители смогут обжаловать штраф за неоплаченную парковку через интернет
Чтобы составить электронное заявление, нужно указать номер постановления, а также дату его вынесения
Московские водители смогут обжаловать штраф за неоплаченную парковку через интернет Чтобы составить электронное заявление, нужно указать номер постановления, а также дату его вынесения
В Москве запустят систему фиксации скопления машин-нарушителей
Программа будет автоматически выдавать список проблемных точек парковок
В Москве запустят систему фиксации скопления машин-нарушителей Программа будет автоматически выдавать список проблемных точек парковок
Отмену штрафа за парковку теперь можно ускорить
Для этого москвичи могут обратиться в МАДИ через портал «Автокод»
Отмену штрафа за парковку теперь можно ускорить
Для этого москвичи могут обратиться в МАДИ через портал «Автокод»
В Москве эвакуатор увёз машину с двухлетним ребёнком
Информацию об инциденте передадут в правоохранительные органы, органы опеки и уполномоченному при президенте по правам ребёнка Павлу Астахову
В Москве эвакуатор увёз машину с двухлетним ребёнком Информацию об инциденте передадут в правоохранительные органы, органы опеки и уполномоченному при президенте по правам ребёнка Павлу Астахову
Ещё один участок «Москва-Сити» может войти в зону платной парковки
До конца 2015 года платная парковка может появиться перед бизнес-центром «Северная башня»
Ещё один участок «Москва-Сити» может войти в зону платной парковки До конца 2015 года платная парковка может появиться перед бизнес-центром «Северная башня»
В Москве планируют запустить горячую линию для жалоб на неправильную парковку
С её помощью москвичи смогут звонить в МАДИ и жаловаться на неправильно припаркованные машины
В Москве планируют запустить горячую линию для жалоб на неправильную парковку С её помощью москвичи смогут звонить в МАДИ и жаловаться на неправильно припаркованные машины
Должникам по штрафам за парковку хотят запретить выезд за границу
С просьбой запретить неплательщикам выезд из России Московская административная дорожная инспекция обратится в суд 1 июля
Должникам по штрафам за парковку хотят запретить выезд за границу
С просьбой запретить неплательщикам выезд из России Московская административная дорожная инспекция обратится в суд 1 июля
Парковочная инспекция заработает 1 февраля
Инспекторы МАДИ 1 февраля начнут патрулировать центральные улицы Москвы.
Парковочная инспекция заработает 1 февраля Инспекторы МАДИ 1 февраля начнут патрулировать центральные улицы Москвы.
Штрафовать нарушителей ПДД будут московские власти
Наказанием нарушителей правил дорожного движения в Москве займутся власти города.
Штрафовать нарушителей ПДД будут московские власти Наказанием нарушителей правил дорожного движения в Москве займутся власти города.
За неправильную парковку теперь штрафует новая инспекция
С 1 ноября в Москве начала работу Московская административная дорожная инспекция — МАДИ.