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«Роскомсвобода»: МАДИ незаконно выписывала москвичам штрафы за нарушение режима изоляции

У организации нет на это полномочий

«Роскомсвобода»: МАДИ незаконно выписывала москвичам штрафы за нарушение режима изоляции
У организации нет на это полномочий

Школьники смогут сдать пробный экзамен, полностью имитирующий ЕГЭ и ОГЭ

С металлоискателями и камерами

Школьники смогут сдать пробный экзамен, полностью имитирующий ЕГЭ и ОГЭ
С металлоискателями и камерами

На портале «Автокод» появились онлайн-копии постановлений о штрафах за парковку

Сервис также содержит выписки из решений по обжалованию штрафов

На портале «Автокод» появились онлайн-копии постановлений о штрафах за парковку
Сервис также содержит выписки из решений по обжалованию штрафов

Увеличить стоимость парковки в Москве в три раза (обновлено)

С предложением выступили представители МАДИ

Увеличить стоимость парковки в Москве в три раза (обновлено)
С предложением выступили представители МАДИ

Руководство МАДИ обратилось в прокуратуру с жалобой на фиктивные дипломы в своем вузе

По данным МАДИ, бывшие и. о. ректора и проректора выдали тысячу фальшивых дипломов, дающих право преподавать

Руководство МАДИ обратилось в прокуратуру с жалобой на фиктивные дипломы в своем вузе
По данным МАДИ, бывшие и. о. ректора и проректора выдали тысячу фальшивых дипломов, дающих право преподавать

В Москве появились мобильные посты для наблюдения за стоянками такси

Всего в городе действуют три таких поста

В Москве появились мобильные посты для наблюдения за стоянками такси
Всего в городе действуют три таких поста

Московские водители смогут обжаловать штраф за неоплаченную парковку через интернет

Чтобы составить электронное заявление, нужно указать номер постановления, а также дату его вынесения

Московские водители смогут обжаловать штраф за неоплаченную парковку через интернет
Чтобы составить электронное заявление, нужно указать номер постановления, а также дату его вынесения

В Москве запустят систему фиксации скопления машин-нарушителей

Программа будет автоматически выдавать список проблемных точек парковок

В Москве запустят систему фиксации скопления машин-нарушителей
Программа будет автоматически выдавать список проблемных точек парковок

Отмену штрафа за парковку теперь можно ускорить

Для этого москвичи могут обратиться в МАДИ через портал «Автокод»

Отмену штрафа за парковку теперь можно ускорить
Для этого москвичи могут обратиться в МАДИ через портал «Автокод»

В Москве эвакуатор увёз машину с двухлетним ребёнком

Информацию об инциденте передадут в правоохранительные органы, органы опеки и уполномоченному при президенте по правам ребёнка Павлу Астахову

В Москве эвакуатор увёз машину с двухлетним ребёнком
Информацию об инциденте передадут в правоохранительные органы, органы опеки и уполномоченному при президенте по правам ребёнка Павлу Астахову

Ещё один участок «Москва-Сити» может войти в зону платной парковки

До конца 2015 года платная парковка может появиться перед бизнес-центром «Северная башня»

Ещё один участок «Москва-Сити» может войти в зону платной парковки
До конца 2015 года платная парковка может появиться перед бизнес-центром «Северная башня»

В Москве планируют запустить горячую линию для жалоб на неправильную парковку

С её помощью москвичи смогут звонить в МАДИ и жаловаться на неправильно припаркованные машины

В Москве планируют запустить горячую линию для жалоб на неправильную парковку
С её помощью москвичи смогут звонить в МАДИ и жаловаться на неправильно припаркованные машины

Должникам по штрафам за парковку хотят запретить выезд за границу

С просьбой запретить неплательщикам выезд из России Московская административная дорожная инспекция обратится в суд 1 июля

Должникам по штрафам за парковку хотят запретить выезд за границу
С просьбой запретить неплательщикам выезд из России Московская административная дорожная инспекция обратится в суд 1 июля

Парковочная инспекция заработает 1 февраля

Инспекторы МАДИ 1 февраля начнут патрулировать центральные улицы Москвы.

Парковочная инспекция заработает 1 февраля
Инспекторы МАДИ 1 февраля начнут патрулировать центральные улицы Москвы.

Штрафовать нарушителей ПДД будут московские власти

Наказанием нарушителей правил дорожного движения в Москве займутся власти города.

Штрафовать нарушителей ПДД будут московские власти
Наказанием нарушителей правил дорожного движения в Москве займутся власти города.

За неправильную парковку теперь штрафует новая инспекция

С 1 ноября в Москве начала работу Московская административная дорожная инспекция — МАДИ.

За неправильную парковку теперь штрафует новая инспекция
С 1 ноября в Москве начала работу Московская административная дорожная инспекция — МАДИ.