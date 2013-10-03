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В Москве откроются магазины Monki

В Россию приходит шведский масс-маркет-бренд для девушек Monki.

В Москве откроются магазины Monki
В Россию приходит шведский масс-маркет-бренд для девушек Monki.