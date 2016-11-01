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Как ЗСД изменил Петербург
Фоторепортаж

Как ЗСД изменил ПетербургЗападный скоростной диаметр: от эклектичной панорамы с Троицкого моста и стимпанковых пейзажей Канонерки до видов на вантовые мосты

Фоторепортаж

Как ЗСД изменил Петербург Западный скоростной диаметр: от эклектичной панорамы с Троицкого моста и стимпанковых пейзажей Канонерки до видов на вантовые мосты