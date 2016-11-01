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Фоторепортаж
Как ЗСД изменил Петербург
Западный скоростной диаметр: от эклектичной панорамы с Троицкого моста и стимпанковых пейзажей Канонерки до видов на вантовые мосты
Фоторепортаж
Как ЗСД изменил Петербург
Западный скоростной диаметр: от эклектичной панорамы с Троицкого моста и стимпанковых пейзажей Канонерки до видов на вантовые мосты
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