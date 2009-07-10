Royal Flight запустила регулярные рейсы из Москвы на китайский курорт Макао
Улететь напрямую можно до 25 октября
Макао: Как живут в португальском городе на побережье Китая Как португальские колонисты построили азиатский Лас-Вегас, почему каждый день здесь — повод для праздника, и за каким чёртом в Макао приезжают тысячи туристов
Макао: Как живут в португальском городе на побережье Китая Как португальские колонисты построили азиатский Лас-Вегас, почему каждый день здесь — повод для праздника, и за каким чёртом в Макао приезжают тысячи туристов
8 секунд свободного падения 8 секунд свободного падения может предложить не каждая банджи-вышка. В Макао (Китай) соорудили самую большую коммерческую банджи – вышку в мире высотой 233 метра, которая даже теперь занесена в книгу рекордов Гиннеса. Теперь каждый смельчак, заплатив около 100 долларов (1000 гонконгских) сможет увеличить в несколько раз долю адреналина. Организаторы уверяют, что такие прыжки...
Футурама Таким, наверное, будет выглядеть мир лет через двадцать: многоэтажные пешеходные переходы, ведущие из одного роскошного торгового центра в другой, двухэтажные автобусы и трамваи, небоскребы, вертолеты и канатная дорога. И кипучий, шумный базар глобализации: люди говорят преимущественно на китайском (кто-нибудь сомневается, что у Китая светлое будущее?) и английском, с...