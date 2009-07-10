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Пока не подорожало: Едем в Макао, пока он не стал самым богатым местом планеты
СПЕЦПРОЕКТ
Пока не подорожало: Едем в Макао, пока он не стал самым богатым местом планеты И да, панды там тоже есть
Пока не подорожало: Едем в Макао, пока он не стал самым богатым местом планеты
СПЕЦПРОЕКТ

Пока не подорожало: Едем в Макао, пока он не стал самым богатым местом планеты
И да, панды там тоже есть

Royal Flight запустила регулярные рейсы из Москвы на китайский курорт Макао

Улететь напрямую можно до 25 октября

Royal Flight запустила регулярные рейсы из Москвы на китайский курорт Макао

Макао: Как живут в португальском городе на побережье Китая
Макао: Как живут в португальском городе на побережье Китая Как португальские колонисты построили азиатский Лас-Вегас, почему каждый день здесь — повод для праздника, и за каким чёртом в Макао приезжают тысячи туристов
Макао: Как живут в португальском городе на побережье Китая

Макао: Как живут в португальском городе на побережье Китая
Как португальские колонисты построили азиатский Лас-Вегас, почему каждый день здесь — повод для праздника, и за каким чёртом в Макао приезжают тысячи туристов

8 секунд свободного падения 8 секунд свободного падения может предложить не каждая банджи-вышка. В Макао (Китай) соорудили самую большую коммерческую банджи – вышку в мире высотой 233 метра, которая даже теперь занесена в книгу рекордов Гиннеса. Теперь каждый смельчак, заплатив около 100 долларов (1000 гонконгских) сможет &nbsp;увеличить в несколько раз долю адреналина. Организаторы уверяют, что такие прыжки...

8 секунд свободного падения

Футурама Таким, наверное,&nbsp;будет выглядеть мир лет через двадцать: многоэтажные пешеходные переходы, ведущие из одного роскошного торгового центра в другой, двухэтажные автобусы и трамваи, небоскребы, вертолеты и канатная дорога. И кипучий, шумный базар глобализации: люди говорят преимущественно на китайском (кто-нибудь сомневается, что у Китая светлое будущее?) и английском,&nbsp;с...

Футурама