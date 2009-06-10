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Макаронный салат с запеченными овощами
Макаронный салат с запеченными овощами Рецепт этого замечательного, достаточно простого, но очень вкусного салата я взяла у своей матери. Готовит она часто и вкусно. Вот решила и с вами поделиться этим вот рецептом.
Макаронный салат с запеченными овощами

Макаронный салат с запеченными овощами
Рецепт этого замечательного, достаточно простого, но очень вкусного салата я взяла у своей матери. Готовит она часто и вкусно. Вот решила и с вами поделиться этим вот рецептом.