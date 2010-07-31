В Коломенское на велосипеде Вторая версия «Бесполезной схемы веломаршрутов Москвы» вышла на этой неделе тиражем 500 экз. В новой версии уточнены старые и добавлены новые маршруты, значительно расширился список достопримечательностей, появились обозначения опасных перекрестков, а также рекомендации где можно перекусить и сдать в переработку использованные пальчиковые батарейки. Адреса и названия указанных...