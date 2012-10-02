«Макет Москвы» на ВДНХ закроют на реконструкцию. На него добавят тысячу новых зданий
Площадь арт-объекта увеличат на 60,5 квадратного метра
«Макет Москвы» на ВДНХ закроют на реконструкцию. На него добавят тысячу новых зданий Площадь арт-объекта увеличат на 60,5 квадратного метра
В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ покажут новое светотехническое шоу об истории города
Узнать, как развивался город с момента основания, можно будет за четыре минуты
В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ покажут новое светотехническое шоу об истории города Узнать, как развивался город с момента основания, можно будет за четыре минуты
На ВДНХ запустили световое шоу «Архитектурные стили Москвы»
Представление проходит в павильоне «Макет Москвы»
На ВДНХ запустили световое шоу «Архитектурные стили Москвы» Представление проходит в павильоне «Макет Москвы»
На ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» вновь заработало светотехническое шоу
Скоро заработают тематические светотехнические представления: «Москва: времена года» и «Великие архитекторы Москвы»
На ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» вновь заработало светотехническое шоу Скоро заработают тематические светотехнические представления: «Москва: времена года» и «Великие архитекторы Москвы»
На ВДНХ открылся макет Москвы c копиями 20 тысяч зданий
Он включает главные достопримечательности города
На ВДНХ открылся макет Москвы c копиями 20 тысяч зданий Он включает главные достопримечательности города
На Дне города запустят интерактивный макет Москвы
Запуск миниатюрной столицы состоится на фестивале энергосбережения
На Дне города запустят интерактивный макет Москвы Запуск миниатюрной столицы состоится на фестивале энергосбережения
Власти объявили конкурс на создание интерактивного макета «Карта Москвы»
На это потратят около 17 миллионов рублей
Власти объявили конкурс на создание интерактивного макета «Карта Москвы» На это потратят около 17 миллионов рублей
Интерактивный макет Москвы на ВДНХ увеличат в два раза
Проект сможет претендовать на внесение в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой городской архитектурный макет
Интерактивный макет Москвы на ВДНХ увеличат в два раза Проект сможет претендовать на внесение в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой городской архитектурный макет
У Москвы появится интерактивный макет
Старую карту-макет Москвы в «Доме на Брестской» заменят на интерактивную модель города, включая присоединённые территории.