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Новости

«Макет Москвы» на ВДНХ закроют на реконструкцию. На него добавят тысячу новых зданий

Площадь арт-объекта увеличат на 60,5 квадратного метра

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Новости

«Макет Москвы» на ВДНХ закроют на реконструкцию. На него добавят тысячу новых зданий Площадь арт-объекта увеличат на 60,5 квадратного метра

Новости

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ покажут новое светотехническое шоу об истории города

Узнать, как развивался город с момента основания, можно будет за четыре минуты

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Новости

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ покажут новое светотехническое шоу об истории города Узнать, как развивался город с момента основания, можно будет за четыре минуты

Новости

На ВДНХ запустили световое шоу «Архитектурные стили Москвы»

Представление проходит в павильоне «Макет Москвы»

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Новости

На ВДНХ запустили световое шоу «Архитектурные стили Москвы» Представление проходит в павильоне «Макет Москвы»

Новости

На ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» вновь заработало светотехническое шоу

Скоро заработают тематические светотехнические представления: «Москва: времена года» и «Великие архитекторы Москвы»

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Новости

На ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» вновь заработало светотехническое шоу Скоро заработают тематические светотехнические представления: «Москва: времена года» и «Великие архитекторы Москвы»

Новости

На ВДНХ открылся макет Москвы c копиями 20 тысяч зданий

Он включает главные достопримечательности города

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Новости

На ВДНХ открылся макет Москвы c копиями 20 тысяч зданий Он включает главные достопримечательности города

Новости

На Дне города запустят интерактивный макет Москвы

Запуск миниатюрной столицы состоится на фестивале энергосбережения

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Новости

На Дне города запустят интерактивный макет Москвы Запуск миниатюрной столицы состоится на фестивале энергосбережения

Новости

Власти объявили конкурс на создание интерактивного макета «Карта Москвы»

На это потратят около 17 миллионов рублей

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Новости

Власти объявили конкурс на создание интерактивного макета «Карта Москвы» На это потратят около 17 миллионов рублей

Город

Интерактивный макет Москвы на ВДНХ увеличат в два раза

Проект сможет претендовать на внесение в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой городской архитектурный макет

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Город

Интерактивный макет Москвы на ВДНХ увеличат в два раза Проект сможет претендовать на внесение в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой городской архитектурный макет

Город

У Москвы появится интерактивный макет

Старую карту-макет Москвы в «Доме на Брестской» заменят на интерактивную модель города, включая присоединённые территории.

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Город

У Москвы появится интерактивный макет Старую карту-макет Москвы в «Доме на Брестской» заменят на интерактивную модель города, включая присоединённые территории.