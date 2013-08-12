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Новости

Макс Левчин возглавит сервис онлайн-кредитования Affirm после года поисков CEO

Стартап уже успел доказать свою перспективность, получив $45 млн инвестиций

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Новости

Макс Левчин возглавит сервис онлайн-кредитования Affirm после года поисков CEO Стартап уже успел доказать свою перспективность, получив $45 млн инвестиций

От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателей
Облако знаний
От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателейНикто не расскажет о своём бизнесе так, как его основатель. H&F выбрал главные лекции Цукерберга, Тиля, Маска, Кума, Левчина и других людей, которые зажгли IT-рынок.
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От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателей
Облако знаний

От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателей Никто не расскажет о своём бизнесе так, как его основатель. H&F выбрал главные лекции Цукерберга, Тиля, Маска, Кума, Левчина и других людей, которые зажгли IT-рынок.

Долгая счастливая жизнь: 5 стартапов, решающих проблемы со здоровьем
Будущее
Долгая счастливая жизнь: 5 стартапов, решающих проблемы со здоровьемПроблем со здоровьем у людей становится всё больше. Медицинские компании нового поколения обещают решить эту проблему. H&F выяснил, чем они занимаются.
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Долгая счастливая жизнь: 5 стартапов, решающих проблемы со здоровьем
Будущее

Долгая счастливая жизнь: 5 стартапов, решающих проблемы со здоровьем Проблем со здоровьем у людей становится всё больше. Медицинские компании нового поколения обещают решить эту проблему. H&F выяснил, чем они занимаются.

Новости

В разработанное основателем PayPal приложение для желающих забеременеть вложили $6 млн

Помимо стандартных для таких приложений функций Glow предлагает принять участие в так называемом «краудфандинге детей»

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Новости

В разработанное основателем PayPal приложение для желающих забеременеть вложили $6 млн Помимо стандартных для таких приложений функций Glow предлагает принять участие в так называемом «краудфандинге детей»