Новости
Макс Левчин возглавит сервис онлайн-кредитования Affirm после года поисков CEO
Стартап уже успел доказать свою перспективность, получив $45 млн инвестиций
Новости
Макс Левчин возглавит сервис онлайн-кредитования Affirm после года поисков CEO Стартап уже успел доказать свою перспективность, получив $45 млн инвестиций
Облако знаний
От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателейНикто не расскажет о своём бизнесе так, как его основатель. H&F выбрал главные лекции Цукерберга, Тиля, Маска, Кума, Левчина и других людей, которые зажгли IT-рынок.
Облако знаний
От первого лица: Лучшие выступления самых ярких интернет-предпринимателей Никто не расскажет о своём бизнесе так, как его основатель. H&F выбрал главные лекции Цукерберга, Тиля, Маска, Кума, Левчина и других людей, которые зажгли IT-рынок.
Будущее
Долгая счастливая жизнь: 5 стартапов, решающих проблемы со здоровьемПроблем со здоровьем у людей становится всё больше. Медицинские компании нового поколения обещают решить эту проблему. H&F выяснил, чем они занимаются.
Будущее
Долгая счастливая жизнь: 5 стартапов, решающих проблемы со здоровьем Проблем со здоровьем у людей становится всё больше. Медицинские компании нового поколения обещают решить эту проблему. H&F выяснил, чем они занимаются.
Новости
В разработанное основателем PayPal приложение для желающих забеременеть вложили $6 млн
Помимо стандартных для таких приложений функций Glow предлагает принять участие в так называемом «краудфандинге детей»
Новости