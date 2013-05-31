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Русские на Kickstarter: 5 проектов, которые пришли к успеху
Облако знаний
Русские на Kickstarter: 5 проектов, которые пришли к успехуH&F посмотрел, каким российским проектам удалось собрать на Kickstarter нужную сумму и даже больше.
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Русские на Kickstarter: 5 проектов, которые пришли к успеху
Облако знаний

Русские на Kickstarter: 5 проектов, которые пришли к успеху H&F посмотрел, каким российским проектам удалось собрать на Kickstarter нужную сумму и даже больше.

Новости

Российская настольная игра «Берсерк» за четыре дня на Kickstarter собрала $15 000

Теперь игру будут выпускать для европейской и американской аудитории

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Новости

Российская настольная игра «Берсерк» за четыре дня на Kickstarter собрала $15 000 Теперь игру будут выпускать для европейской и американской аудитории