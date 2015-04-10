Пешеходные зоны и велодорожки: Какие предложения горожан мэрия реализует до конца лета
Всего москвичи предложили более двух тысяч идей
Пешеходные зоны и велодорожки: Какие предложения горожан мэрия реализует до конца лета Всего москвичи предложили более двух тысяч идей
Какие предложения горожан учла мэрия при благоустройстве города
Пешеходные переходы, расширение тротуаров и изменение маршрутов транспорта
Какие предложения горожан учла мэрия при благоустройстве города Пешеходные переходы, расширение тротуаров и изменение маршрутов транспорта
Ликсутов: К 2030 году в Москве останется только электрический городской транспорт
Ежегодно власти планируют закупать до 300 машин
Ликсутов: К 2030 году в Москве останется только электрический городской транспорт Ежегодно власти планируют закупать до 300 машин
В Москве могут появиться беспилотные такси и каршеринг
Таким образом, услуги такси и каршеринга соединятся в одну, считают в мэрии
В Москве могут появиться беспилотные такси и каршеринг Таким образом, услуги такси и каршеринга соединятся в одну, считают в мэрии
Городский каршеринг начал работать в пределах Бетонного кольца
Эксперимент по расширению зоны охвата продлится до 15 января
Городский каршеринг начал работать в пределах Бетонного кольца Эксперимент по расширению зоны охвата продлится до 15 января
В 2016 году в Москве появится парковка только для резидентов
Сейчас определяют адреса, где начнут эксперимент по установке запретительных знаков
В 2016 году в Москве появится парковка только для резидентов Сейчас определяют адреса, где начнут эксперимент по установке запретительных знаков
В Москве в 2016 году заменят все маршрутки
Власти столицы обещали нанять новых частных перевозчиков
В Москве в 2016 году заменят все маршрутки Власти столицы обещали нанять новых частных перевозчиков
В Москве планируют открыть прокат электровелосипедов
Прокат электровелосипедов хотят запустить уже в 2016 году
В Москве планируют открыть прокат электровелосипедов Прокат электровелосипедов хотят запустить уже в 2016 году
Парковку в Москве можно будет оплатить картой «Тройка»
Сейчас картой «Тройка», помимо транспорта, можно оплатить билет в зоопарк
Парковку в Москве можно будет оплатить картой «Тройка» Сейчас картой «Тройка», помимо транспорта, можно оплатить билет в зоопарк
Московские власти разработали приложение для жалоб на нарушения ПДД
Приложение «Помощник Москвы» позволит горожанам самим регистрировать нарушение правил дорожного движения
Московские власти разработали приложение для жалоб на нарушения ПДД Приложение «Помощник Москвы» позволит горожанам самим регистрировать нарушение правил дорожного движения
В Москве составят рейтинг такси
Чиновники планируют обращаться в прокуратуру с требованием прекратить деятельность таксомоторных компаний, которые окажутся на последних строчках рейтинга
В Москве составят рейтинг такси Чиновники планируют обращаться в прокуратуру с требованием прекратить деятельность таксомоторных компаний, которые окажутся на последних строчках рейтинга
В Москве пройдёт парад автобусов
Парад посвящён 91-й годовщине со дня запуска в столице первого автобусного маршрута
В Москве пройдёт парад автобусов Парад посвящён 91-й годовщине со дня запуска в столице первого автобусного маршрута
Пассажирам московского метро во время жары бесплатно раздадут воду
По словам Максима Ликсутова, в подземке поменяли «почти все вентиляционные шахты для того, чтобы осуществлять приточно-подвижную вентиляцию»
Пассажирам московского метро во время жары бесплатно раздадут воду По словам Максима Ликсутова, в подземке поменяли «почти все вентиляционные шахты для того, чтобы осуществлять приточно-подвижную вентиляцию»
Навальный обвинил Лискутова и Собянина в завышенных тратах на московский велопрокат
Расследование опубликовано на официальном сайте политика
Навальный обвинил Лискутова и Собянина в завышенных тратах на московский велопрокат Расследование опубликовано на официальном сайте политика
Прокуратура проверит законность транспортной карты «Тройка»
Текущая схема работы карты допускает возможность незаконного списания денег, полагает депутат Андрей Крутов
Прокуратура проверит законность транспортной карты «Тройка» Текущая схема работы карты допускает возможность незаконного списания денег, полагает депутат Андрей Крутов
Станции метро «Лермонтовский проспект» и «Жулебино» 2 мая закроют на весь день
Обе станции временно прекратят работу из-за ввода в эксплуатацию станции «Котельники»
Станции метро «Лермонтовский проспект» и «Жулебино» 2 мая закроют на весь день Обе станции временно прекратят работу из-за ввода в эксплуатацию станции «Котельники»
Сколько москвичей пользуются общественным транспортом
К 2020 году их число возрастет на 10 %, считает заммэра Максим Ликсутов
Сколько москвичей пользуются общественным транспортом К 2020 году их число возрастет на 10 %, считает заммэра Максим Ликсутов
В июне в столице заработает мобильное приложение «Московский транспорт»
В приложении будет собрана подробная инфомация о транспортной обстановке в столице
В июне в столице заработает мобильное приложение «Московский транспорт» В приложении будет собрана подробная инфомация о транспортной обстановке в столице
Департамент транспорта Москвы сократит треть штата
Заместитель мэра Москвы заявил о намерении сократить 30 % сотрудников департамента транспорта Москвы