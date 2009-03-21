Новое место: AvantСlub на «Винзаводе» «Винзавод» и Avantfest открывают постоянную музыкальную площадку, где будут проходить концерты, вечеринки, лекции и семинары.
Новое место: AvantСlub на «Винзаводе» «Винзавод» и Avantfest открывают постоянную музыкальную площадку, где будут проходить концерты, вечеринки, лекции и семинары.
ЧТО ТЫ ЕШЬ? Саша Фролова, Максим Сильва-Вега, Роман Мазуренко, Артемий Троицкий, Вика Газинская — их внешний вид уже стал достоянием общественности, настало время узнать, что у них внутри.