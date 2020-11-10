Уход за пожилыми и маломобильными людьми на дому «Близкие»
Проект основал создатель сервиса уборки Qlean
РЖД установит на МЦК дополнительные указатели для навигации пассажиров
Разметка появится на 48 платформах МЦК
В домах установят подъемные платформы для маломобильных жильцов
Всего появятся 133 подъемные платформы
Инспекторы-помощники для маломобильных граждан начали дежурить на 17 станциях метро
Маломобильные граждане могут обратиться к ним за помощью с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00
Сотрудники метро будут помогать маломобильным гражданам в часы пик
Пробный режим работы дежурных ввели на шести станциях
На МЦК появится дополнительное оборудование для маломобильных пассажиров
До конца 2017 года на кольце установят мнемосхемы, указатели со шрифтом Брайля и тактильную плитку
ВДНХ направит 11,7 миллиона рублей на создание условий для маломобильных граждан
Победитель конкурса должен будет разработать проекты установки пандусов, туалетов, а также информационных стендов