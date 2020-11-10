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МЫ В СОЦСЕТЯХ

10 ноября 2020

В московском метро будет дольше работать служба помощи людям с инвалидностью

16 августа 2020

В парке «Красная Пресня» запустили прокат электроколясок

Уход за пожилыми и маломобильными людьми на дому «Близкие»

Проект основал создатель сервиса уборки Qlean

Уход за пожилыми и маломобильными людьми на дому «Близкие»

РЖД установит на МЦК дополнительные указатели для навигации пассажиров

Разметка появится на 48 платформах МЦК

РЖД установит на МЦК дополнительные указатели для навигации пассажиров

В домах установят подъемные платформы для маломобильных жильцов

Всего появятся 133 подъемные платформы

В домах установят подъемные платформы для маломобильных жильцов

Инспекторы-помощники для маломобильных граждан начали дежурить на 17 станциях метро

Маломобильные граждане могут обратиться к ним за помощью с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00

Инспекторы-помощники для маломобильных граждан начали дежурить на 17 станциях метро

Сотрудники метро будут помогать маломобильным гражданам в часы пик

Пробный режим работы дежурных ввели на шести станциях

Сотрудники метро будут помогать маломобильным гражданам в часы пик

На МЦК появится дополнительное оборудование для маломобильных пассажиров

До конца 2017 года на кольце установят мнемосхемы, указатели со шрифтом Брайля и тактильную плитку

На МЦК появится дополнительное оборудование для маломобильных пассажиров

ВДНХ направит 11,7 миллиона рублей на создание условий для маломобильных граждан

Победитель конкурса должен будет разработать проекты установки пандусов, туалетов, а также информационных стендов

ВДНХ направит 11,7 миллиона рублей на создание условий для маломобильных граждан