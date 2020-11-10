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2020-11-10T12:34:44.000+03:00
10 ноября 2020
В московском метро будет дольше работать служба помощи людям с инвалидностью
2020-08-16T15:38:12.000+03:00
16 августа 2020
В парке «Красная Пресня» запустили прокат электроколясок
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