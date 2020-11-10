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10 ноября 2020

В московском метро будет дольше работать служба помощи людям с инвалидностью

16 августа 2020

В парке «Красная Пресня» запустили прокат электроколясок