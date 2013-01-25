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Новости

Столичные власти создали краудсорсинговую платформу для общения с бизнесом

Она позволит предпринимателям высказаться о текущем состоянии инфраструктуры по поддержке бизнеса и принять участие в обсуждении касающихся их нормативно-правовых актов

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Новости

Столичные власти создали краудсорсинговую платформу для общения с бизнесом Она позволит предпринимателям высказаться о текущем состоянии инфраструктуры по поддержке бизнеса и принять участие в обсуждении касающихся их нормативно-правовых актов

Новости

В Москве на месяц откроют бесплатный коворкинг

Там есть столы, стулья и Wi-Fi

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Новости

В Москве на месяц откроют бесплатный коворкинг Там есть столы, стулья и Wi-Fi