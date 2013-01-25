Новости
Столичные власти создали краудсорсинговую платформу для общения с бизнесом
Она позволит предпринимателям высказаться о текущем состоянии инфраструктуры по поддержке бизнеса и принять участие в обсуждении касающихся их нормативно-правовых актов
Новости
Столичные власти создали краудсорсинговую платформу для общения с бизнесом Она позволит предпринимателям высказаться о текущем состоянии инфраструктуры по поддержке бизнеса и принять участие в обсуждении касающихся их нормативно-правовых актов
Новости