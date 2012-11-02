Иностранный опыт: Как Нью-Йорк справляется с ураганом На этой неделе Нью-Йорк пережил самый сильный ураган в своей истории — по просьбе The Village Ольга Хвостунова рассказала, как город и его жители готовились к «Сэнди» и что происходит сейчас.