Любимое место
Любимое место: Михаил Идов — об Oldich Dress & DrinkЖурналист, главный редактор журнала GQ Михаил Идов рассказал The Village о веранде с фонариками, шукетах из заварного теста и хорошем «Манхэттене».
Любимое место
Любимое место: Михаил Идов — об Oldich Dress & Drink Журналист, главный редактор журнала GQ Михаил Идов рассказал The Village о веранде с фонариками, шукетах из заварного теста и хорошем «Манхэттене».
Иностранный опыт
Иностранный опыт: Как Нью-Йорк справляется с ураганомНа этой неделе Нью-Йорк пережил самый сильный ураган в своей истории — по просьбе The Village Ольга Хвостунова рассказала, как город и его жители готовились к «Сэнди» и что происходит сейчас.
Иностранный опыт