Новости
СМИ: Росстат начал позже публиковать статистику. Все дело в ухудшении данных
Ведомство не хочет привлекать внимание
Новости
СМИ: Росстат начал позже публиковать статистику. Все дело в ухудшении данных Ведомство не хочет привлекать внимание
Книга недели
«Искусство обмана»: Как понимать собеседника без словИ почему не стоит полагаться на стереотипы языка тела
Книга недели
«Искусство обмана»: Как понимать собеседника без слов И почему не стоит полагаться на стереотипы языка тела
Облако знаний
Лукавый спич: 10 фраз для манипулирования людьми в бизнесеH&F выбрал 10 фраз, которые чаще всего используются на переговорах или в продажах для манипулирования людьми, и разобрался, как они работают.
Облако знаний