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Новости

СМИ: Росстат начал позже публиковать статистику. Все дело в ухудшении данных

Ведомство не хочет привлекать внимание

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Новости

СМИ: Росстат начал позже публиковать статистику. Все дело в ухудшении данных Ведомство не хочет привлекать внимание

«Искусство обмана»: Как понимать собеседника без слов
Книга недели
«Искусство обмана»: Как понимать собеседника без словИ почему не стоит полагаться на стереотипы языка тела
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«Искусство обмана»: Как понимать собеседника без слов
Книга недели

«Искусство обмана»: Как понимать собеседника без слов И почему не стоит полагаться на стереотипы языка тела

Лукавый спич: 10 фраз для манипулирования людьми в бизнесе
Облако знаний
Лукавый спич: 10 фраз для манипулирования людьми в бизнесеH&F выбрал 10 фраз, которые чаще всего используются на переговорах или в продажах для манипулирования людьми, и разобрался, как они работают.
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Лукавый спич: 10 фраз для манипулирования людьми в бизнесе
Облако знаний

Лукавый спич: 10 фраз для манипулирования людьми в бизнесе H&F выбрал 10 фраз, которые чаще всего используются на переговорах или в продажах для манипулирования людьми, и разобрался, как они работают.