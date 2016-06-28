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Как делают лапшу быстрого приготовления

Как делают лапшу быстрого приготовления The Village съездил на завод, где делают «Роллтон» и Big Bon, и узнал, из чего производят лапшу, почему она волнистая

Как делают лапшу быстрого приготовления

Как делают лапшу быстрого приготовления
The Village съездил на завод, где делают «Роллтон» и Big Bon, и узнал, из чего производят лапшу, почему она волнистая