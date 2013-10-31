Собянин уволил директора парка Горького после обрушения перехода в новогоднюю ночь (обновлено)
В больницах остаются 12 человек
Собянин уволил директора парка Горького после обрушения перехода в новогоднюю ночь (обновлено) В больницах остаются 12 человек
Увеличить количество тревожных кнопок в парке Горького
В Мосгордуме считают, что так москвичи будут чувствовать себя безопаснее
Увеличить количество тревожных кнопок в парке Горького В Мосгордуме считают, что так москвичи будут чувствовать себя безопаснее
Директор парка Горького — о невозможности предотвратить нападение на Станислава Думкина
«Даже если бы на этом месте стояли человек 20 охраны, ничего невозможно было бы сделать»
Директор парка Горького — о невозможности предотвратить нападение на Станислава Думкина «Даже если бы на этом месте стояли человек 20 охраны, ничего невозможно было бы сделать»
Новый директор парка Горького — о планах на будущее Экс-глава Мосгорпарка Марина Люльчук рассказала The Village о своем назначении
Назначен новый директор Мосгорпарка
Эту должность занял бывший директор парка Победы на Поклонной горе Вячеслав Дунаев
Назначен новый директор Мосгорпарка Эту должность занял бывший директор парка Победы на Поклонной горе Вячеслав Дунаев
В Москве появятся два новых парка
На Ходынском поле создадут новый парк, а в Митине благоустроят уже существующий
В Москве появятся два новых парка На Ходынском поле создадут новый парк, а в Митине благоустроят уже существующий
В парках Москвы проложат 100 километров лыжных трасс
В предстоящем зимнем сезоне в парках города появится почти 100 километров лыжных трасс.