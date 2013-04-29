Ситуация
Против фигурантов «допингового скандала» возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по части 2 статьи 201 УК России — «злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия»
Ситуация
Против фигурантов «допингового скандала» возбудили уголовное дело Дело возбуждено по части 2 статьи 201 УК России — «злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия»
Ситуация
Создатель мельдония — о скандале с российскими спортсменами
Создатель мельдония считает, что допинговый скандал стал частью политических игр
Ситуация
Создатель мельдония — о скандале с российскими спортсменами Создатель мельдония считает, что допинговый скандал стал частью политических игр
Новости
Мария Шарапова начала продавать в России свои конфеты Sugarpova
Это жевательный мармелад причудливой формы по высокой цене
Новости