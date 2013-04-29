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Ситуация

Против фигурантов «допингового скандала» возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по части 2 статьи 201 УК России — «злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия»

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Ситуация

Против фигурантов «допингового скандала» возбудили уголовное дело Дело возбуждено по части 2 статьи 201 УК России — «злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия»

Ситуация

Создатель мельдония — о скандале с российскими спортсменами

Создатель мельдония считает, что допинговый скандал стал частью политических игр

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Ситуация

Создатель мельдония — о скандале с российскими спортсменами Создатель мельдония считает, что допинговый скандал стал частью политических игр

Новости

Мария Шарапова начала продавать в России свои конфеты Sugarpova

Это жевательный мармелад причудливой формы по высокой цене

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Новости

Мария Шарапова начала продавать в России свои конфеты Sugarpova Это жевательный мармелад причудливой формы по высокой цене