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Лучшая архитектура 2015 года
Архитектура

Лучшая архитектура 2015 годаThe Village попросил архитекторов рассказать о запомнившихся им архитектурных проектах прошлого года и составил собственный список важных построек

Архитектура

Лучшая архитектура 2015 года The Village попросил архитекторов рассказать о запомнившихся им архитектурных проектах прошлого года и составил собственный список важных построек