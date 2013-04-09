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Новости

Девочку, которая всю жизнь провела в частной клинике, забрали в семью (обновлено)

Ее настоящих родителей ограничили в правах

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Новости

Девочку, которая всю жизнь провела в частной клинике, забрали в семью (обновлено) Ее настоящих родителей ограничили в правах

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родов
Что нового

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родовThe Village узнал, что нужно делать при резус-конфликте, почему опасно рожать дома и и стоит ли сохранять стволовые клетки

Что нового

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родов The Village узнал, что нужно делать при резус-конфликте, почему опасно рожать дома и и стоит ли сохранять стволовые клетки

Кто закрывает московские роддомы
Город
Кто закрывает московские роддомыThe Village выяснил, кому может быть выгодно закрытие минимум 9 из 25 столичных роддомов
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Кто закрывает московские роддомы
Город

Кто закрывает московские роддомы The Village выяснил, кому может быть выгодно закрытие минимум 9 из 25 столичных роддомов

Новости

Сеть клиник «Мать и дитя» заплатит акционерам 300 млн рублей

Это составило 21% от чистой прибыли

0
Новости

Сеть клиник «Мать и дитя» заплатит акционерам 300 млн рублей Это составило 21% от чистой прибыли