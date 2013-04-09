Новости
Девочку, которая всю жизнь провела в частной клинике, забрали в семью (обновлено)
Ее настоящих родителей ограничили в правах
Новости
Девочку, которая всю жизнь провела в частной клинике, забрали в семью (обновлено) Ее настоящих родителей ограничили в правах
Что нового
Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родовThe Village узнал, что нужно делать при резус-конфликте, почему опасно рожать дома и и стоит ли сохранять стволовые клетки
Что нового
Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родов The Village узнал, что нужно делать при резус-конфликте, почему опасно рожать дома и и стоит ли сохранять стволовые клетки
Город
Кто закрывает московские роддомыThe Village выяснил, кому может быть выгодно закрытие минимум 9 из 25 столичных роддомов
Город
Кто закрывает московские роддомы The Village выяснил, кому может быть выгодно закрытие минимум 9 из 25 столичных роддомов
Новости
Сеть клиник «Мать и дитя» заплатит акционерам 300 млн рублей
Это составило 21% от чистой прибыли
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