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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Темные воды»: Конспирологический детектив Тодда Хейнса о том, почему мы все умрем от рака
«Темные воды»: Конспирологический детектив Тодда Хейнса о том, почему мы все умрем от рака Скорее всего
«Темные воды»: Конспирологический детектив Тодда Хейнса о том, почему мы все умрем от рака

«Темные воды»: Конспирологический детектив Тодда Хейнса о том, почему мы все умрем от рака
Скорее всего

Журналисты против церкви: Из чего состоит «В центре внимания»
Журналисты против церкви: Из чего состоит «В центре внимания» Пулитцеровская премия, педофилия среди священников, сценарий из чёрного списка — разбираем на части главный фильм недели в кино
Журналисты против церкви: Из чего состоит «В центре внимания»

Журналисты против церкви: Из чего состоит «В центре внимания»
Пулитцеровская премия, педофилия среди священников, сценарий из чёрного списка — разбираем на части главный фильм недели в кино

«Дэдпул», «Лазурный берег», «В центре внимания»
«Дэдпул», «Лазурный берег», «В центре внимания» Дерзкий Райан Рейнольдс в костюме супергероя, один из главных номинантов на «Оскар» и возвращение дуэта Питт — Джоли: Алиса Таёжная разбирает новинки проката
«Дэдпул», «Лазурный берег», «В центре внимания»

«Дэдпул», «Лазурный берег», «В центре внимания»
Дерзкий Райан Рейнольдс в костюме супергероя, один из главных номинантов на «Оскар» и возвращение дуэта Питт — Джоли: Алиса Таёжная разбирает новинки проката