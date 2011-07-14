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Холодный расчёт: 14 летних томатных супов The Village прошелся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару.

Холодный расчёт: 14 летних томатных супов
The Village прошелся по московским кафе и ресторанам и узнал, где подают супы, с которыми легче переносить жару.