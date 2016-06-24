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Открытия недели
Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Завтраки весь день в Benedict Café, гастробистро «Техникум» и «Городской маркет еды» в Музее Москвы
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели