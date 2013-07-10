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Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете
Ситуация
Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете The Village провёл расследование и выяснил, как отличить заказные отзывы на рестораны и фильмы от настоящих, как виртуалы притворяются соседями и заставляют нас верить в ложь
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Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете
Ситуация

Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете The Village провёл расследование и выяснил, как отличить заказные отзывы на рестораны и фильмы от настоящих, как виртуалы притворяются соседями и заставляют нас верить в ложь

Дамир Халилов «Маркетинг в социальных сетях»
Кейсы
Дамир Халилов «Маркетинг в социальных сетях»H&F прочитал книгу Дамира Халилова о маркетинге в социальных сетях и узнал о хитростях продвижения своего сообщества во «ВКонтакте»
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Дамир Халилов «Маркетинг в социальных сетях»
Кейсы

Дамир Халилов «Маркетинг в социальных сетях» H&F прочитал книгу Дамира Халилова о маркетинге в социальных сетях и узнал о хитростях продвижения своего сообщества во «ВКонтакте»