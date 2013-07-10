Ситуация
Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете The Village провёл расследование и выяснил, как отличить заказные отзывы на рестораны и фильмы от настоящих, как виртуалы притворяются соседями и заставляют нас верить в ложь
Ситуация
Вся эта ложь: Почему нельзя верить отзывам в интернете The Village провёл расследование и выяснил, как отличить заказные отзывы на рестораны и фильмы от настоящих, как виртуалы притворяются соседями и заставляют нас верить в ложь
Кейсы
Дамир Халилов «Маркетинг в социальных сетях»H&F прочитал книгу Дамира Халилова о маркетинге в социальных сетях и узнал о хитростях продвижения своего сообщества во «ВКонтакте»
Кейсы