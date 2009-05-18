Где дешевле мармеладные мишки Haribo? The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Где дешевле мармеладные мишки Haribo? The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоят одни и те же продукты в разных магазинах Москвы
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
Подарки: Зимние десерты Варенье из ревеня и земляники, пряник с абрикосом, мятное и чайное пирожное макарон, английский рождественский кекс и другие десерты, которые можно купить в подарок на Новый год.
Новое место: Кондитерская I Love Cake Владельцы сети Friends Forever открыли новое место на Патриарших — лабораторию американских десертов I Love Cake.
Новое место: Кондитерская I Love Cake Владельцы сети Friends Forever открыли новое место на Патриарших — лабораторию американских десертов I Love Cake.
Хренчики Начну с названия) Не пугайтесь, рецепт мой о вкуснейших печеньках, которые элементарно готовить и очень вкусно поедать. Почему они так называются - понятия не имею, догадываюсь, что у них есть какое-то нормальное название (какое?), но у нас в семье они всегда назывались хренчиками с легкой руки моей прабабушки.