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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как прошел марш памяти Немцова в центре Москвы

На акцию собралось около 22 тысяч человек

Как прошел марш памяти Немцова в центре Москвы

На марше памяти Немцова организуют колонну против поправок в Конституцию

В Москве шествие начнется в 14:00 на Страстном бульваре

На марше памяти Немцова организуют колонну против поправок в Конституцию

Власти согласовали марш памяти Немцова

Акция состоится 24 февраля

Власти согласовали марш памяти Немцова

«How come, chief Putin?»: Кто придумал плакаты с марша Немцова
«How come, chief Putin?»: Кто придумал плакаты с марша Немцова Участники марша памяти убитого политика — об идее плаката и реакции полицейских
«How come, chief Putin?»: Кто придумал плакаты с марша Немцова

«How come, chief Putin?»: Кто придумал плакаты с марша Немцова
Участники марша памяти убитого политика — об идее плаката и реакции полицейских

В Москве на марш памяти Бориса Немцова вышло около 4,5 тысячи человек

Марш завершился в 15:00

В Москве на марш памяти Бориса Немцова вышло около 4,5 тысячи человек

В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова

Предполагается, что в марше примут участие до 30 тысяч человек

В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова

Яшин сообщил о согласовании марша памяти Немцова в центре Москвы

Акция пройдет 25 февраля

Яшин сообщил о согласовании марша памяти Немцова в центре Москвы

«Солидарность» анонсировала новый марш памяти Бориса Немцова

Мероприятие будет приурочено к третьей годовщине гибели политика

«Солидарность» анонсировала новый марш памяти Бориса Немцова

Марш памяти Бориса Немцова планируют провести 26 февраля

Акция еще не согласована с властями

Марш памяти Бориса Немцова планируют провести 26 февраля

Мэрия согласовала марш памяти Бориса Немцова

Мероприятие пройдёт в годовщину убийства политика, 27 февраля

Мэрия согласовала марш памяти Бориса Немцова

«ПАРНАС» подала заявку на проведение марша памяти Бориса Немцова

Шествие планируется провести в годовщину смерти политика

«ПАРНАС» подала заявку на проведение марша памяти Бориса Немцова

Оппозиция проведёт в феврале марш памяти Бориса Немцова (обновлено)

Организатором акции выступает Комитет протестных действий

Оппозиция проведёт в феврале марш памяти Бориса Немцова (обновлено)