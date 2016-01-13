На марше памяти Немцова организуют колонну против поправок в Конституцию
В Москве шествие начнется в 14:00 на Страстном бульваре
«How come, chief Putin?»: Кто придумал плакаты с марша Немцова Участники марша памяти убитого политика — об идее плаката и реакции полицейских
«How come, chief Putin?»: Кто придумал плакаты с марша Немцова Участники марша памяти убитого политика — об идее плаката и реакции полицейских
В Москве проходит марш памяти Бориса Немцова
Предполагается, что в марше примут участие до 30 тысяч человек
«Солидарность» анонсировала новый марш памяти Бориса Немцова
Мероприятие будет приурочено к третьей годовщине гибели политика
Мэрия согласовала марш памяти Бориса Немцова
Мероприятие пройдёт в годовщину убийства политика, 27 февраля
«ПАРНАС» подала заявку на проведение марша памяти Бориса Немцова
Шествие планируется провести в годовщину смерти политика
Оппозиция проведёт в феврале марш памяти Бориса Немцова (обновлено)
Организатором акции выступает Комитет протестных действий