14 идей на последние выходные лета Вино за полцены, концерт под водой, а также митинг и вечеринка с диджеями-беженцами
14 идей на последние выходные лета Вино за полцены, концерт под водой, а также митинг и вечеринка с диджеями-беженцами
Cherti Party: «Хорошая вечеринка как хороший секс»Милослав Чемоданов — о попсе, гомофобии, православной Натали и драматургии правильного диджей-сета
Cherti Party: «Хорошая вечеринка как хороший секс» Милослав Чемоданов — о попсе, гомофобии, православной Натали и драматургии правильного диджей-сета
Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина» The Village поговорил с молодым художником Антоном Тотибадзе о шаурме, осьминоге, хинкали и клубничном торте на его картинах, выставленных сейчас в галерее на «Красном Октябре»
Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина» The Village поговорил с молодым художником Антоном Тотибадзе о шаурме, осьминоге, хинкали и клубничном торте на его картинах, выставленных сейчас в галерее на «Красном Октябре»
Пассажирам Внукова выдадут планшеты
Пассажиры аэропорта Внуково смогут бесплатно получить планшеты во время ожидания полёта.
Детское время: 12 московских кафе, в которые приятно ходить с детьми The Village прошелся по московским кафе и ресторанам и выбрал двенадцать мест, в которых есть аниматоры, специальные детские комнаты, мастер-классы, занятия творчеством, мультфильмы и няни
Новое место: итальянский ресторан «Бонтемпи» На «Красном Октябре» открылся настоящий домашний итальянский ресторан «Бонтемпи»
Новое место: кафе «Март» На Петровке открылось кафе с книжным магазином и оранжереей — «Март»