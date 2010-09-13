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МЫ В СОЦСЕТЯХ

14 идей на последние выходные лета
14 идей на последние выходные лета Вино за полцены, концерт под водой, а также митинг и вечеринка с диджеями-беженцами
14 идей на последние выходные лета

14 идей на последние выходные лета
Вино за полцены, концерт под водой, а также митинг и вечеринка с диджеями-беженцами

Cherti Party: «Хорошая вечеринка как хороший секс»

Cherti Party: «Хорошая вечеринка как хороший секс»Милослав Чемоданов — о попсе, гомофобии, православной Натали и драматургии правильного диджей-сета

Cherti Party: «Хорошая вечеринка как хороший секс»

Cherti Party: «Хорошая вечеринка как хороший секс»
Милослав Чемоданов — о попсе, гомофобии, православной Натали и драматургии правильного диджей-сета

В Москве ожидается похолодание и снег

В пятницу, 18 марта, возможна метель

В Москве ожидается похолодание и снег

Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина»
Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина» The Village поговорил с молодым художником Антоном Тотибадзе о шаурме, осьминоге, хинкали и клубничном торте на его картинах, выставленных сейчас в галерее на «Красном Октябре»
Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина»

Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина»
The Village поговорил с молодым художником Антоном Тотибадзе о шаурме, осьминоге, хинкали и клубничном торте на его картинах, выставленных сейчас в галерее на «Красном Октябре»

Цитата дня: Весна кончилась 1 марта

В первый день весны в Москве выпало 8 сантиметров снега

Цитата дня: Весна кончилась 1 марта

Пассажирам Внукова выдадут планшеты

Пассажиры аэропорта Внуково смогут бесплатно получить планшеты во время ожидания полёта.

Пассажирам Внукова выдадут планшеты

Детское время: 12 московских кафе, в которые приятно ходить с детьми The Village прошелся по московским кафе и ресторанам и выбрал двенадцать мест, в которых есть аниматоры, специальные детские комнаты, мастер-классы, занятия творчеством, мультфильмы и няни

Детское время: 12 московских кафе, в которые приятно ходить с детьми

Новое место: итальянский ресторан «Бонтемпи» На «Красном Октябре» открылся настоящий домашний итальянский ресторан «Бонтемпи»

Новое место: итальянский ресторан «Бонтемпи»

Новое место: кафе «Март»
Новое место: кафе «Март» На Петровке открылось кафе с книжным магазином и оранжереей — «Март»
Новое место: кафе «Март»

Новое место: кафе «Март»
На Петровке открылось кафе с книжным магазином и оранжереей — «Март»