Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина» The Village поговорил с молодым художником Антоном Тотибадзе о шаурме, осьминоге, хинкали и клубничном торте на его картинах, выставленных сейчас в галерее на «Красном Октябре»