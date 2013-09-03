Менеджмент
Как производители водки открывали детский магазинДиректор интернет-магазина «Мамагазин» Марина Погодина рассказала The Village, как производители водки изучали рынок детских товаров и что в итоге получилось
Менеджмент
Как производители водки открывали детский магазин Директор интернет-магазина «Мамагазин» Марина Погодина рассказала The Village, как производители водки изучали рынок детских товаров и что в итоге получилось
Облако знаний
Внутренний продавец: 7 уловок, заставляющих покупать Известный маркетолог Мартин Линдстром, работающий в области нейромаркетинга, выделил семь факторов, особенно мощно влияющих на подсознание покупателей.
Облако знаний