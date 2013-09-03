вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Как производители водки открывали детский магазин
Менеджмент
Как производители водки открывали детский магазинДиректор интернет-магазина «Мамагазин» Марина Погодина рассказала The Village, как производители водки изучали рынок детских товаров и что в итоге получилось
14
Как производители водки открывали детский магазин
Менеджмент

Как производители водки открывали детский магазин Директор интернет-магазина «Мамагазин» Марина Погодина рассказала The Village, как производители водки изучали рынок детских товаров и что в итоге получилось

Внутренний продавец: 7 уловок, заставляющих покупать
Облако знаний
Внутренний продавец: 7 уловок, заставляющих покупать Известный маркетолог Мартин Линдстром, работающий в области нейромаркетинга, выделил семь факторов, особенно мощно влияющих на подсознание покупателей.
3
Внутренний продавец: 7 уловок, заставляющих покупать
Облако знаний

Внутренний продавец: 7 уловок, заставляющих покупать Известный маркетолог Мартин Линдстром, работающий в области нейромаркетинга, выделил семь факторов, особенно мощно влияющих на подсознание покупателей.