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В кафе в Печатниках произошла массовая драка со стрельбой (обновлено)

Полицейские задержали 17 человек, известно о двух раненых

В кафе в Печатниках произошла массовая драка со стрельбой (обновлено)
Полицейские задержали 17 человек, известно о двух раненых

В деле об убийстве на Хованском кладбище возникли нестыковки

Предполагается, что застреленного на кладбище нелегала убили ещё до начала потасовки

В деле об убийстве на Хованском кладбище возникли нестыковки
Предполагается, что застреленного на кладбище нелегала убили ещё до начала потасовки

Названа причина драки на Хованском кладбище

В ходе драки на Хованском кладбище 14 мая три человека погибли, а более 30 получили травмы

Названа причина драки на Хованском кладбище
В ходе драки на Хованском кладбище 14 мая три человека погибли, а более 30 получили травмы