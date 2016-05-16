В кафе в Печатниках произошла массовая драка со стрельбой (обновлено)
Полицейские задержали 17 человек, известно о двух раненых
В кафе в Печатниках произошла массовая драка со стрельбой (обновлено) Полицейские задержали 17 человек, известно о двух раненых
В деле об убийстве на Хованском кладбище возникли нестыковки
Предполагается, что застреленного на кладбище нелегала убили ещё до начала потасовки
В деле об убийстве на Хованском кладбище возникли нестыковки Предполагается, что застреленного на кладбище нелегала убили ещё до начала потасовки
Названа причина драки на Хованском кладбище
В ходе драки на Хованском кладбище 14 мая три человека погибли, а более 30 получили травмы