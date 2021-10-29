29 октября 2021
Роспотребнадзор разрешит заполнять помещения до 70 %, если у посетителей есть QR-коды
Собянин попросил москвичей не выходить из дома в День России и во время парада Победы
Мэр опасается массовки
Верховный суд запретит властям немотивированно переносить или отменять митинги
Проект постановления направлен на защиту конституционных прав граждан
В России будут проверять еду на радиацию на массовых мероприятиях
Следить за выполнением новых правил будут органы Роспотребнадзора
В местах массовых гуляний в Москве запретят продажу алкоголя
В торговых центрах на праздники усилят меры безопасности