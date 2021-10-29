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МЫ В СОЦСЕТЯХ

29 октября 2021

Роспотребнадзор разрешит заполнять помещения до 70 %, если у посетителей есть QR-коды

19 октября 2020

В Подмосковье запретят массовые мероприятия и закроют музеи

Собянин попросил москвичей не выходить из дома в День России и во время парада Победы

Мэр опасается массовки

Собянин попросил москвичей не выходить из дома в День России и во время парада Победы

В Москве запретили мероприятия с участием более 50 человек

Запрет ввели до 10 апреля

В Москве запретили мероприятия с участием более 50 человек

Собянин временно запретил массовые мероприятия в Москве

Решение объяснили коронавирусом

Собянин временно запретил массовые мероприятия в Москве

Верховный суд запретит властям немотивированно переносить или отменять митинги

Проект постановления направлен на защиту конституционных прав граждан

Верховный суд запретит властям немотивированно переносить или отменять митинги

В России будут проверять еду на радиацию на массовых мероприятиях

Следить за выполнением новых правил будут органы Роспотребнадзора

В России будут проверять еду на радиацию на массовых мероприятиях

В местах массовых гуляний в Москве запретят продажу алкоголя

В торговых центрах на праздники усилят меры безопасности

В местах массовых гуляний в Москве запретят продажу алкоголя