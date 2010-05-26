Сколько стоит жизнь в Майами, Анадыре и на Шри-Ланке Цены на жилье, продукты, транспорт и развлечения на экзотических курортах, в мегаполисах и российских регионах
Сколько стоит жизнь в Майами, Анадыре и на Шри-Ланке Цены на жилье, продукты, транспорт и развлечения на экзотических курортах, в мегаполисах и российских регионах
Сколько стоит жизнь в Майами Насколько дорого заправить машину, снять виллу на берегу океана и выпить бутылку шампанского в ночном клубе
Сколько стоит жизнь в Майами Насколько дорого заправить машину, снять виллу на берегу океана и выпить бутылку шампанского в ночном клубе
«ВИМ-Авиа» запустит регулярные рейсы в Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес
В Нью-Йорк авиакомпания будет летать три раза в неделю, а в Майами и Лос-Анджелес — по два раза в неделю
Авиакомпании «Россия» разрешили летать в Торонто
Компания будет выполнять пять рейсов в неделю
Авиакомпания «Россия» начнёт летать в Майами и Хьюстон
Из Москвы в Хьюстон самолёты «России» будут летать пять раз в неделю, в Майами — семь
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