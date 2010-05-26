Route 66 - California dreaming C 1 по 15 октября 2010 - Самое захватывающее приключение года Vtrip.Me и Facegallery.ru! За 14 дней 2 команды проедут по всем значимым и атмосферным городам на авто и самолетах. Мы покорим трассу 66, заедем на самые сумасшедшие вечеринки в Вегасе и снимем свой собственный фильм о путешествии.