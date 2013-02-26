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Новости

На «Библионочи» пройдет квест по мотивам произведений о Гарри Поттере

Московский дом книги представил программу к ежегодной акции

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Новости

На «Библионочи» пройдет квест по мотивам произведений о Гарри Поттере Московский дом книги представил программу к ежегодной акции

Город

Meduza нашла человека, жалобы которого привели к блокировке Brazzers и MDK

По данным издания, автором жалоб стал 36-летний житель Тольятти Роман Охлопков

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Город

Meduza нашла человека, жалобы которого привели к блокировке Brazzers и MDK По данным издания, автором жалоб стал 36-летний житель Тольятти Роман Охлопков

Роберто Панчвидзе (МDК): Как использовать веру и ложь в бизнесе
Эксперимент
Роберто Панчвидзе (МDК): Как использовать веру и ложь в бизнесеАвтор самого скандального многонаселённого паблика «ВКонтакте» признаётся во лжи, нетерпимости к религии и рассказывает, как личная вера помогает ему раскручивать бизнес.
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Роберто Панчвидзе (МDК): Как использовать веру и ложь в бизнесе
Эксперимент

Роберто Панчвидзе (МDК): Как использовать веру и ложь в бизнесе Автор самого скандального многонаселённого паблика «ВКонтакте» признаётся во лжи, нетерпимости к религии и рассказывает, как личная вера помогает ему раскручивать бизнес.

Выход из тени: Как МДК из сообщества «ВКонтакте» превращается в креативное агентство
Эксперимент
Выход из тени: Как МДК из сообщества «ВКонтакте» превращается в креативное агентствоВладельцы скандального паблика рассказали H&F о внутренней кухне работы с рекламодателями и развитии своего бизнеса.
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Выход из тени: Как МДК из сообщества «ВКонтакте» превращается в креативное агентство
Эксперимент

Выход из тени: Как МДК из сообщества «ВКонтакте» превращается в креативное агентство Владельцы скандального паблика рассказали H&F о внутренней кухне работы с рекламодателями и развитии своего бизнеса.

Новости

Сообщество MDK планирует зарабатывать на мобильной версии 400 000 рублей в день

Рекламу MDK предоставят рекламные сети Tinkoff Digital, WapStart и AdWired

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Новости

Сообщество MDK планирует зарабатывать на мобильной версии 400 000 рублей в день Рекламу MDK предоставят рекламные сети Tinkoff Digital, WapStart и AdWired

Public Enemy: Как маргинальное сообщество MDK («ВКонтакте») превратилось в бизнес
Сделал сам
Public Enemy: Как маргинальное сообщество MDK («ВКонтакте») превратилось в бизнесСоздатели одиозного паблика оценивают свой бренд в $2 млн и ставят на развитие мобильного приложения. Оскорбительных шуток станет меньше.
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Public Enemy: Как маргинальное сообщество MDK («ВКонтакте») превратилось в бизнес
Сделал сам

Public Enemy: Как маргинальное сообщество MDK («ВКонтакте») превратилось в бизнес Создатели одиозного паблика оценивают свой бренд в $2 млн и ставят на развитие мобильного приложения. Оскорбительных шуток станет меньше.