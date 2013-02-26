Роберто Панчвидзе (МDК): Как использовать веру и ложь в бизнесе Автор самого скандального многонаселённого паблика «ВКонтакте» признаётся во лжи, нетерпимости к религии и рассказывает, как личная вера помогает ему раскручивать бизнес.