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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Журналисты попросили Роскомнадзор усилить контроль над онлайн-СМИ

Также они запросили у государства гранты за «проведение единой информационной политики»

Журналисты попросили Роскомнадзор усилить контроль над онлайн-СМИ

Эксперты при правительстве выступили против запрета анонимных мессенджеров

По их мнению, принятие поправок в нынешнем виде «может повлечь уход с российского рынка большого количества игроков»

Эксперты при правительстве выступили против запрета анонимных мессенджеров

Разработчики смягчили законопроект о доле иностранцев в видеосервисах

Новые правила не затронут соцсети и магазины Google Play и iTunes

Разработчики смягчили законопроект о доле иностранцев в видеосервисах

В России хотят запретить предвыборную агитацию в видеосервисах

Оппозиция опасается, что таким образом партиям окончательно «закроют рот»

В России хотят запретить предвыборную агитацию в видеосервисах

Ограничить право россиян на анонимность в Сети

Операторы связи предложили ввести обязательную идентификацию пользователей соцсетей и мессенджеров

Ограничить право россиян на анонимность в Сети