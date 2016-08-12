Журналисты попросили Роскомнадзор усилить контроль над онлайн-СМИ
Также они запросили у государства гранты за «проведение единой информационной политики»
Эксперты при правительстве выступили против запрета анонимных мессенджеров
По их мнению, принятие поправок в нынешнем виде «может повлечь уход с российского рынка большого количества игроков»
Разработчики смягчили законопроект о доле иностранцев в видеосервисах
Новые правила не затронут соцсети и магазины Google Play и iTunes
В России хотят запретить предвыборную агитацию в видеосервисах
Оппозиция опасается, что таким образом партиям окончательно «закроют рот»
Ограничить право россиян на анонимность в Сети
Операторы связи предложили ввести обязательную идентификацию пользователей соцсетей и мессенджеров