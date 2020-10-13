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МЫ В СОЦСЕТЯХ

13 октября 2020

Путин поручил создать комиссию по защите от новых инфекций. Ее возглавит Медведев

Самые популярные тексты The Village в 2017 году
Самые популярные тексты The Village в 2017 году Какие наши статьи вы больше всего читали
Самые популярные тексты The Village в 2017 году

Самые популярные тексты The Village в 2017 году
Какие наши статьи вы больше всего читали

Навальный пообещал подать жалобу в ЕСПЧ за каждого незаконно задержанного на митингах 26 марта

Заявки на проведение митингов против коррупции подали в 98 городах России

Навальный пообещал подать жалобу в ЕСПЧ за каждого незаконно задержанного на митингах 26 марта

Дмитрий Медведев в спортзале

Премьер-министр России сделал фото в спортзале, а также посоветовал всем заниматься спортом

Дмитрий Медведев в спортзале

Электоральный рейтинг Путина вернулся к рекордным 76 %

В течение апреля электоральный рейтинг Путина держался на отметке в 75 %

Электоральный рейтинг Путина вернулся к рекордным 76 %

Дмитрий Песков о взломе Twitter-аккаунта Дмитрия Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавний взлом официального аккаунта премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter

Дмитрий Песков о взломе Twitter-аккаунта Дмитрия Медведева

Медведев зарегистрировал на себя нераскрывшееся олимпийское кольцо

Знак планируется использовать при проведении строительных работ

Медведев зарегистрировал на себя нераскрывшееся олимпийское кольцо

Вертолётные площадки в Кремле и Белом доме появятся в начале 2013 года

Вертолётные площадки в Кремле и Доме правительства появятся уже в первом квартале 2013 года.

Вертолётные площадки в Кремле и Белом доме появятся в начале 2013 года

Постскриптум: у Москвы может появиться город-спутник для госучреждений Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость.

Постскриптум: у Москвы может появиться город-спутник для госучреждений

Собянин пообещал за 30 дней закрыть все игровые клубы Собянин на встрече Медведевым пообещал за месяц закрыть все подпольные игровые клубы в городе

Собянин пообещал за 30 дней закрыть все игровые клубы

Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 1) Шеф-редактор Conde Nast Digital Данила Антоновский специально для The Village подготовил список главных слов и фраз 2010 года. В первой части — от буквы «А» до буквы «Н»

Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 1)

На каждый район ЦАО приходится по семь объектов игорного бизнеса На территории ЦАО работает 107 объектов игорного бизнеса. В среднем по семь клубов приходится на каждый район округа

На каждый район ЦАО приходится по семь объектов игорного бизнеса

Медведев предложил Собянина на пост мэра Москвы Президент России Дмитрий Медведев выбрал на пост мэра Москвы вице-премьера, главу аппарата правительства России Сергея Собянина

Медведев предложил Собянина на пост мэра Москвы

Выставку на Тверской посетило более 300 тыс. человек
Выставку на Тверской посетило более 300 тыс. человек Выставку "Мир глазами россиян", открывшуюся 20 апреля на Тверском бульваре,&nbsp; посещает больше 6,5 тысяч человек в день. Со дня открытия на ней побывало уже более 300 тысяч человек. Эта выставка стала самой посещаемой фотовыставкой в мире.
Выставку на Тверской посетило более 300 тыс. человек

Выставку на Тверской посетило более 300 тыс. человек
Выставку "Мир глазами россиян", открывшуюся 20 апреля на Тверском бульваре,&nbsp; посещает больше 6,5 тысяч человек в день. Со дня открытия на ней побывало уже более 300 тысяч человек. Эта выставка стала самой посещаемой фотовыставкой в мире.

Путин, Медведев и шахматы Эти несравненные произведения искусства понятны будут не каждому. Но, не огорчайтесь, если вы не увидели ничего гениального в штрихах этого полиптиха - автор все равно не известен, (ну, или теперь - то известен , но имени его я нигде не нашла). В любом случае, у нас есть уникальная возможность оценить его талант по достоинству, глядя на его творения:

Путин, Медведев и шахматы

Дмитрий Медведев was shot in mafia wars!
Дмитрий Медведев was shot in mafia wars! Поскольку мы теперь высокотехнологичная, развитая страна, представители правительства в лице президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина стараются всячески показать свою близость к народу и понимание технологий.&nbsp;
Дмитрий Медведев was shot in mafia wars!

Дмитрий Медведев was shot in mafia wars!
Поскольку мы теперь высокотехнологичная, развитая страна, представители правительства в лице президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина стараются всячески показать свою близость к народу и понимание технологий.&nbsp;