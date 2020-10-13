Самые популярные тексты The Village в 2017 году Какие наши статьи вы больше всего читали
Навальный пообещал подать жалобу в ЕСПЧ за каждого незаконно задержанного на митингах 26 марта
Заявки на проведение митингов против коррупции подали в 98 городах России
Дмитрий Медведев в спортзале
Премьер-министр России сделал фото в спортзале, а также посоветовал всем заниматься спортом
Электоральный рейтинг Путина вернулся к рекордным 76 %
В течение апреля электоральный рейтинг Путина держался на отметке в 75 %
Дмитрий Песков о взломе Twitter-аккаунта Дмитрия Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавний взлом официального аккаунта премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter
Медведев зарегистрировал на себя нераскрывшееся олимпийское кольцо
Знак планируется использовать при проведении строительных работ
Вертолётные площадки в Кремле и Белом доме появятся в начале 2013 года
Вертолётные площадки в Кремле и Доме правительства появятся уже в первом квартале 2013 года.