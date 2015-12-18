Huawei запустит собственный видеосервис. На нем появится контент ivi.ru и Megogo
Агрегатор будет работать на устройствах Huawei и Honor в нескольких странах
Megogo и National Geographic проведут бесплатные показы фестивального кино
Они пройдут в Цифровом деловом пространстве с 21 по 29 августа
В парке «Фили» на два месяца откроется бесплатный летний кинотеатр
Кинопоказы будут идти по четвергам, пятницам и субботам
Adidas запустил кампанию со скидками, ночными прогулками и вечеринками в Mutabor
Стать ее участником можно, купив новую модель кроссовок
Маркетплейс Indiegogo, второе «Сколково» и биткоин как инструмент захвата мира
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Ограничить долю иностранцев в онлайн-кинотеатрах
От новых требований к медиаотрасли могут пострадать ivi, Okko и Megogo
Лучшие медиаменеджеры России
Он поделён на пять сфер: интернет-издания, интернет-сервисы, телевидение, печатные издания и радио
Дроны «Почты России», трекинг мутаций и порнокредиты в Китае
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Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов
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Megogo будет показывать фильмы в кинотеатрах
Компания стала первым российским онлайн-кинотеатром, решившим выделить это направление в отдельный бизнес
Закрытие сервисов Evernote, экспансия Apple Pay и носки для сериаломанов
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