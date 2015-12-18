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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Huawei запустит собственный видеосервис. На нем появится контент ivi.ru и Megogo

Агрегатор будет работать на устройствах Huawei и Honor в нескольких странах

Huawei запустит собственный видеосервис. На нем появится контент ivi.ru и Megogo

Megogo и National Geographic проведут бесплатные показы фестивального кино

Они пройдут в Цифровом деловом пространстве с 21 по 29 августа

Megogo и National Geographic проведут бесплатные показы фестивального кино

В парке «Фили» на два месяца откроется бесплатный летний кинотеатр

Кинопоказы будут идти по четвергам, пятницам и субботам

В парке «Фили» на два месяца откроется бесплатный летний кинотеатр

Adidas запустил кампанию со скидками, ночными прогулками и вечеринками в Mutabor

Стать ее участником можно, купив новую модель кроссовок

Adidas запустил кампанию со скидками, ночными прогулками и вечеринками в Mutabor

Маркетплейс Indiegogo, второе «Сколково» и биткоин как инструмент захвата мира

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Маркетплейс Indiegogo, второе «Сколково» и биткоин как инструмент захвата мира

Ограничить долю иностранцев в онлайн-кинотеатрах

От новых требований к медиаотрасли могут пострадать ivi, Okko и Megogo

Ограничить долю иностранцев в онлайн-кинотеатрах

Лучшие медиаменеджеры России

Он поделён на пять сфер: интернет-издания, интернет-сервисы, телевидение, печатные издания и радио

Лучшие медиаменеджеры России

Дроны «Почты России», трекинг мутаций и порнокредиты в Китае

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Дроны «Почты России», трекинг мутаций и порнокредиты в Китае

Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов

Megogo будет показывать фильмы в кинотеатрах

Компания стала первым российским онлайн-кинотеатром, решившим выделить это направление в отдельный бизнес

Megogo будет показывать фильмы в кинотеатрах

Закрытие сервисов Evernote, экспансия Apple Pay и носки для сериаломанов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Закрытие сервисов Evernote, экспансия Apple Pay и носки для сериаломанов