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Новости

Подозреваемый в употреблении допинга россиянин покинул Олимпийскую деревню

Россия отказалась от официальных комментариев до вскрытия второй пробы

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Новости

Подозреваемый в употреблении допинга россиянин покинул Олимпийскую деревню Россия отказалась от официальных комментариев до вскрытия второй пробы

Город

В России нашли замену мельдонию

В ФМБА заявили, что новые препараты даже эффективнее

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Город

В России нашли замену мельдонию В ФМБА заявили, что новые препараты даже эффективнее

Ситуация

Создатель мельдония — о скандале с российскими спортсменами

Создатель мельдония считает, что допинговый скандал стал частью политических игр

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Ситуация

Создатель мельдония — о скандале с российскими спортсменами Создатель мельдония считает, что допинговый скандал стал частью политических игр