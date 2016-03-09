Новости
Подозреваемый в употреблении допинга россиянин покинул Олимпийскую деревню
Россия отказалась от официальных комментариев до вскрытия второй пробы
Новости
Подозреваемый в употреблении допинга россиянин покинул Олимпийскую деревню Россия отказалась от официальных комментариев до вскрытия второй пробы
Город
В России нашли замену мельдонию В ФМБА заявили, что новые препараты даже эффективнее
Ситуация
Создатель мельдония — о скандале с российскими спортсменами
Создатель мельдония считает, что допинговый скандал стал частью политических игр
Ситуация