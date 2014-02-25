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Mastercard запустила сервис безналичных чаевых

Пока бесконтактно поблагодарить можно только сотрудников Perelman People и Lucky Group

Mastercard запустила сервис безналичных чаевых
Пока бесконтактно поблагодарить можно только сотрудников Perelman People и Lucky Group

Младшим специалистам не хватает времени на личную жизнь

Выгорание и стресс — неизменные спутники современного работника

Младшим специалистам не хватает времени на личную жизнь
Выгорание и стресс — неизменные спутники современного работника

Недобросовестных менеджеров обяжут возвращать долги компаний

Доказать вину руководства в суде должны налоговики

Недобросовестных менеджеров обяжут возвращать долги компаний
Доказать вину руководства в суде должны налоговики

«РБК» назвал лучших предпринимателей 2017 года

Премия «РБК» — одна из главных наград за достижения в области бизнеса

«РБК» назвал лучших предпринимателей 2017 года
Премия «РБК» — одна из главных наград за достижения в области бизнеса

Как подбирают сотрудников в магазине UK Style
Как подбирают сотрудников в магазине UK Style The Village решил узнать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый москвич заходил не раз. В новом выпуске — сотрудники UK Style на Никитском бульваре
Как подбирают сотрудников в магазине UK Style

Как подбирают сотрудников в магазине UK Style
The Village решил узнать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый москвич заходил не раз. В новом выпуске — сотрудники UK Style на Никитском бульваре