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Полиция проверит действия москвича, «заминировавшего» свою машину в целях безопасности
Владелец Mercedes-Benz оставил ложное сообщение, опасаясь за сохранность иномарки без сигнализации
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