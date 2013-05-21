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Новости

Мессенджер MessageMe за 2,5 месяца привлёк 5 млн пользователей

А также он привлёк $10 млн

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Новости

Мессенджер MessageMe за 2,5 месяца привлёк 5 млн пользователей А также он привлёк $10 млн