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Новости

Поглощение Path, новая покупка Apple и влияние цинизма на доходы

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Поглощение Path, новая покупка Apple и влияние цинизма на доходы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Создатели иллюзий: 5 браузеров дополненной реальности
Будущее
Создатели иллюзий: 5 браузеров дополненной реальностиБольшая часть проектов в области дополненной реальности создаётся на базе крупных платформ, которые может использовать практически любой разработчик. H&F отобрал самые интересные из них.
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Создатели иллюзий: 5 браузеров дополненной реальности
Будущее

Создатели иллюзий: 5 браузеров дополненной реальности Большая часть проектов в области дополненной реальности создаётся на базе крупных платформ, которые может использовать практически любой разработчик. H&F отобрал самые интересные из них.