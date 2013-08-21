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Поглощение Path, новая покупка Apple и влияние цинизма на доходы
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Поглощение Path, новая покупка Apple и влияние цинизма на доходы Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Будущее
Создатели иллюзий: 5 браузеров дополненной реальностиБольшая часть проектов в области дополненной реальности создаётся на базе крупных платформ, которые может использовать практически любой разработчик. H&F отобрал самые интересные из них.
Будущее