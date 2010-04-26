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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Metallica поет «Группу крови» на русском языке на концерте в «Лужниках»

Музыканты делают каверы на местных исполнителей на каждом концерте

Metallica поет «Группу крови» на русском языке на концерте в «Лужниках»

Планы на выходные: 13−15 сентября
Планы на выходные: 13−15 сентября Голландские звёзды в парке Горького, Moscow City Bazar, выставка Пита Мондриана, закрытие сезона в Gipsy и день открытых дверей на городских фабриках в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 13−15 сентября

Планы на выходные: 13−15 сентября
Голландские звёзды в парке Горького, Moscow City Bazar, выставка Пита Мондриана, закрытие сезона в Gipsy и день открытых дверей на городских фабриках в числе заметных событий выходных.

Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане
Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане Во время тура в поддержку альбома «Death Magnetic» в Москве вокалиста группы «Metallica» обсчитали на 400 долларов.
Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане

Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане
Во время тура в поддержку альбома «Death Magnetic» в Москве вокалиста группы «Metallica» обсчитали на 400 долларов.