Metallica поет «Группу крови» на русском языке на концерте в «Лужниках»
Музыканты делают каверы на местных исполнителей на каждом концерте
Планы на выходные: 13−15 сентября Голландские звёзды в парке Горького, Moscow City Bazar, выставка Пита Мондриана, закрытие сезона в Gipsy и день открытых дверей на городских фабриках в числе заметных событий выходных.
Планы на выходные: 13−15 сентября Голландские звёзды в парке Горького, Moscow City Bazar, выставка Пита Мондриана, закрытие сезона в Gipsy и день открытых дверей на городских фабриках в числе заметных событий выходных.
Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане Во время тура в поддержку альбома «Death Magnetic» в Москве вокалиста группы «Metallica» обсчитали на 400 долларов.