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Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане
Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане Во время тура в поддержку альбома «Death Magnetic» в Москве вокалиста группы «Metallica» обсчитали на 400 долларов.
Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане

Джеймса Хэтфилда обворовали в московском ресторане
Во время тура в поддержку альбома «Death Magnetic» в Москве вокалиста группы «Metallica» обсчитали на 400 долларов.