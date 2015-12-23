Россия попросила Интерпол объявить в розыск продюсера «Гоголь-центра»
Екатерина Воронова подозревается в хищениях по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова
В Москве заочно арестовали подельников Полонского
Теперь следствие сможет объявить их в международный розыск по линии Интерпола
Интерпол опроверг возможное объявление Ходорковского в розыск
Организация не запрашивала у России дополнительные материалы о причастности экс-главы ЮКОСа к убийству мэра Нефтеюганска
Интерпол может взяться за розыск Ходорковского
До этого организация отказывалась объявлять экс-главу ЮКОСа в международный розыск, ссылаясь на политические мотивы его преследования
Бывшего замглавы «Роснано» объявили в международный розыск
Также в деле о хищениях в госкорпорации появились два новых фигуранта
В Москве заочно арестовали экс-главу Мастер-банка
Предполагается, что он может скрываться от следствия на Украине
В Москве заочно арестовали причастного к теракту в Домодедове боевика
Предполагается, что он участвовал ещё в нескольких тяжких и особо тяжких преступлениях
Россия обжалует отказ Интерпола объявить Ходорковского в розыск
В организации нарушили процедуру признания преследования политически мотивированным
Альфред Кох опроверг объявление себя в международный розыск
Бывший премьер-министр России считает, что речь идёт лишь о межгосударственном розыске по странам СНГ
Альфреда Коха объявили в международный розыск
Бывшего вице-премьера России обвиняют в контрабанде культурных ценностей