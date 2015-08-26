«Кур нет, но вы держитесь!»: Сатирический спектакль по мотивам «Чиполлино» не покажут в Москве
Режиссер отменил открытые показы постановки после ее запрета на театральном фестивале
«Кур нет, но вы держитесь!»: Сатирический спектакль по мотивам «Чиполлино» не покажут в Москве Режиссер отменил открытые показы постановки после ее запрета на театральном фестивале
В Москве пройдёт международный фестиваль моноспектаклей Solo
В этом году в программе фестиваля представлены три российских премьеры, а также спектакли из Италии, Франции, Израиля и Эстонии