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«Кур нет, но вы держитесь!»: Сатирический спектакль по мотивам «Чиполлино» не покажут в Москве

Режиссер отменил открытые показы постановки после ее запрета на театральном фестивале

«Кур нет, но вы держитесь!»: Сатирический спектакль по мотивам «Чиполлино» не покажут в Москве
Режиссер отменил открытые показы постановки после ее запрета на театральном фестивале

В Москве пройдёт международный фестиваль моноспектаклей Solo

В этом году в программе фестиваля представлены три российских премьеры, а также спектакли из Италии, Франции, Израиля и Эстонии

В Москве пройдёт международный фестиваль моноспектаклей Solo
В этом году в программе фестиваля представлены три российских премьеры, а также спектакли из Италии, Франции, Израиля и Эстонии