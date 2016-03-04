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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Бывает баба-человек»: Что мужчины думают про женщин на самом деле

«Бывает баба-человек»: Что мужчины думают про женщин на самом деле Социолог провела 40 интервью с российскими мужчинами

«Бывает баба-человек»: Что мужчины думают про женщин на самом деле

«Бывает баба-человек»: Что мужчины думают про женщин на самом деле
Социолог провела 40 интервью с российскими мужчинами

В честь 8 Марта в Москве проведут более 50 бесплатных мероприятий

Среди них — выставки и концерты о женщине, природе и материнстве

В честь 8 Марта в Москве проведут более 50 бесплатных мероприятий

ГИБДД поздравит женщин за рулем с 8 Марта

Акция пройдет при содействии активистов «Безопасной столицы»

ГИБДД поздравит женщин за рулем с 8 Марта

Международный женский день отпразднуют в 16 московских парках

Экскурсии, квесты и исторический fashion week

Международный женский день отпразднуют в 16 московских парках

Сколько цветов Россельхознадзор сжег накануне 8 Марта

Ведомство уничтожило зараженную цветочную продукцию в Москве, Подмосковье и Тульской области

Сколько цветов Россельхознадзор сжег накануне 8 Марта

К 8 Марта в парках пройдут мастер-классы по флористике и забеги

Специальные программы подготовили парк Горького, «Эрмитаж», «Фили» и Кузьминки

К 8 Марта в парках пройдут мастер-классы по флористике и забеги

Что женщины хотят получить в подарок на 8 Марта

В этом году 7 % женщин признались, что им не от кого получать подарки

Что женщины хотят получить в подарок на 8 Марта