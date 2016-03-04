«Бывает баба-человек»: Что мужчины думают про женщин на самом деле Социолог провела 40 интервью с российскими мужчинами
«Бывает баба-человек»: Что мужчины думают про женщин на самом деле
Социолог провела 40 интервью с российскими мужчинами
В честь 8 Марта в Москве проведут более 50 бесплатных мероприятий
Среди них — выставки и концерты о женщине, природе и материнстве
ГИБДД поздравит женщин за рулем с 8 Марта
Акция пройдет при содействии активистов «Безопасной столицы»
Международный женский день отпразднуют в 16 московских парках
Экскурсии, квесты и исторический fashion week
Сколько цветов Россельхознадзор сжег накануне 8 Марта
Ведомство уничтожило зараженную цветочную продукцию в Москве, Подмосковье и Тульской области
К 8 Марта в парках пройдут мастер-классы по флористике и забеги
Специальные программы подготовили парк Горького, «Эрмитаж», «Фили» и Кузьминки
Что женщины хотят получить в подарок на 8 Марта
В этом году 7 % женщин признались, что им не от кого получать подарки