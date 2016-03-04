вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
«Бывает баба-человек»: Что мужчины думают про женщин на самом деле
Исследование

«Бывает баба-человек»: Что мужчины думают про женщин на самом деле Социолог провела 40 интервью с российскими мужчинами

Исследование

«Бывает баба-человек»: Что мужчины думают про женщин на самом деле Социолог провела 40 интервью с российскими мужчинами

Новости

В честь 8 Марта в Москве проведут более 50 бесплатных мероприятий

Среди них — выставки и концерты о женщине, природе и материнстве

0
Новости

В честь 8 Марта в Москве проведут более 50 бесплатных мероприятий Среди них — выставки и концерты о женщине, природе и материнстве

Новости

ГИБДД поздравит женщин за рулем с 8 Марта

Акция пройдет при содействии активистов «Безопасной столицы»

0
Новости

ГИБДД поздравит женщин за рулем с 8 Марта Акция пройдет при содействии активистов «Безопасной столицы»

Новости

Международный женский день отпразднуют в 16 московских парках

Экскурсии, квесты и исторический fashion week

0
Новости

Международный женский день отпразднуют в 16 московских парках Экскурсии, квесты и исторический fashion week

Ситуация

Сколько цветов Россельхознадзор сжег накануне 8 Марта

Ведомство уничтожило зараженную цветочную продукцию в Москве, Подмосковье и Тульской области

0
Ситуация

Сколько цветов Россельхознадзор сжег накануне 8 Марта Ведомство уничтожило зараженную цветочную продукцию в Москве, Подмосковье и Тульской области

Weekend

К 8 Марта в парках пройдут мастер-классы по флористике и забеги

Специальные программы подготовили парк Горького, «Эрмитаж», «Фили» и Кузьминки

0
Weekend

К 8 Марта в парках пройдут мастер-классы по флористике и забеги Специальные программы подготовили парк Горького, «Эрмитаж», «Фили» и Кузьминки

Ситуация

Что женщины хотят получить в подарок на 8 Марта

В этом году 7 % женщин признались, что им не от кого получать подарки

1
Ситуация

Что женщины хотят получить в подарок на 8 Марта В этом году 7 % женщин признались, что им не от кого получать подарки